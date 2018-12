’Niks oubolligs’ aan vijftigjarig Schaep

„De karakters zijn tijdloos”, legt Raoul Heertje uit. Hij schrijft het script en baseert zich op de serie die in 1969 voor het eerst te zien was op televisie. „Het gaat uiteindelijk om de mensen en de relaties die ze met elkaar hebben. Over de liefde tussen Doortje en Kootje bijvoorbeeld. En hoe de personages omgaan met hun mankementen en met die van anderen. Daar is niks oubolligs aan.”

De situaties waar de stamgasten in terecht komen, zijn volgens Jeroen van Koningsbrugge voor veel mensen herkenbaar. „Dat is de kracht denk ik”, zegt Jeroen, die de rol van Kootje op zich neemt. „Die onhandigheid, de knullige manier van met elkaar omgaan. Dingen zeggen voordat je nadenkt.” Lachend: „En dan komt er ruzie, maar dan komt het ook weer goed.”

De serie, geschreven door Eli Asser, werd in de jaren zestig door miljoenen mensen bekeken. In 2006 volgde een remake met onder anderen Loes Luca, Pierre Bokma, Carry Tefsen en Georgina Verbaan. Die, en de vier daaropvolgende series, waren enorm populair. Toch legt die populariteit geen druk op de huidige castleden.

„De musical wordt echt anders dan de serie”, zegt Van Koningsbrugge. „Het zijn allemaal andere spelers. En ik denk doordat het de vorm theater is dat je nooit gaat denken: oh dat was op televisie anders.”

Amsterdams accent

Wat in ieder geval niet verandert, zijn de beroemde liedjes van Harry Bannink zoals We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen niewaar en As je mekaar niet meer vertrouwen kan. Die komen in de nieuwe productie terug, net als de ontroerende, venijnige en hilarische gesprekken tussen Doortje, Kootje, Lena en Riek.

Dat heel Nederland geniet van de Amsterdamse geintjes, vindt Eva Van Der Gucht, die Doortje gaat spelen, niet gek. „Je zou kunnen denken: het is zo Amsterdams, dat is alleen leuk voor Amsterdammers. Maar dat is niet zo. Iedereen vindt het leuk, heel Nederland vindt het fantastisch om naar te kijken. Juist dat exorbitante van het Amsterdams maakt het weer heel universeel.” Aan het accent moet ze nog wel even werken, bekent ze. „Maar dat komt goed. Ik ga gewoon heel veel André Hazes luisteren. Dat vind ik helemaal niet erg.”

Behalve Van Koningsbrugge en Van der Gucht spelen ook de broers Tim en Wart Kamps mee in de musical. Zij delen de rol van Luka. Andere acteurs die meespelen zijn Ellen Pieters, John Buijsman, Jetty Marthurin en Jeske van de Staak.

De musical ’t Schaep met de 5 Pooten is van 3 april tot en met 16 juni te zien in DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna verhuist de voorstelling voor een week naar het Luxor Theater in Rotterdam. De première is op 14 april.