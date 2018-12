Tim Douwsma scoort eerste top 10-hit

„Enige tijd geleden heb ik mijn woorden bij elkaar geraapt en samen met Tony Neef en Jochem Fluitsma de tekst geschreven. Hoe alles bij elkaar kwam was zo emotioneel en bijzonder tegelijkertijd. Om met Tony en Jochem te werken is heel fijn en ik ben heel erg blij dat ze dit samen met mij wilden doen”, vertelt Tim.

„Op het moment dat de tekst samenviel met de muziek schoten de tranen in mijn ogen. Het is een erg mooi resultaat geworden en bovendien een prachtig laatste eerbetoon aan Tim’s neef”, laat Tony Neef weten. Naast de samenwerking met Tim, was Neef ook actief betrokken bij de muzikale carrières van onder andere Jeroen van der Boom, Willeke Alberti, Gerard Joling en Ruth Jacott.

„Ik hoop met dit nummer mensen te raken en vooral steun te bieden voor iedereen die iemand mist”, laat Tim weten. Om het nummer in de koude wintermaanden uit te brengen is een bewuste keuze. „Het is mooi om op deze manier mijn neef te herdenken en zo mijn familie te steunen.”

Direct na het uitbrengen van Ik mis je meer en meer ontving de zanger vele steunbetuigingen van fans die het gevoel delen en zelf ook iemand moeten missen. Het nummer werd massaal gedownload met Douwsma zijn eerste top 10 notering ooit tot gevolg.