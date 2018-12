First Dates Hotel komt naar Nederland

First Dates Hotel is al een succes in Groot-Brittannië en komt nu ook naar ons land. Na een geslaagde eerste ontmoeting in het restaurant kunnen de kandidaten inchecken in het hotel. Gastheer Sergio Vyent en barman Victor Albeln kondigen het nieuws in een korte clip op Facebook aan.

Het is nog onbekend wanneer het programma op tv te zien is, maar de inschrijvingen voor First Dates Hotel zijn inmiddels begonnen.