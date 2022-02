Nick Cannon bevestigt komst achtste kind

„Natuurlijk vroeg ik me af wat het juiste moment zou zijn om dit bekend te maken. Ik wilde hier uiteraard heel respectvol mee omgaan ten opzichte van Alyssa, de moeder van Zen. Bre begreep dat en liet de beslissing geheel aan mij. Ook zorgde ze ervoor dat er niks op sociale media kwam”, aldus Nick. Nadat er foto’s van een ’gender reveal-party’ in de media verschenen had Cannon geen andere keus dan het nieuws bevestigen. „Eigenlijk wilden we het nog steeds niet wereldkundig maken en zo lang mogelijk in deze bubbel blijven zitten.”

Zoontje Zen werd geboren in juli 2021 en was het zevende kind van Cannon, dat hij samen kreeg met model Alyssa Scott. Zij liet via sociale media weten „vredig te zijn”, hoewel ze het pijnlijk vindt dat haar overleden kind nu betrokken wordt in een ander verhaal dat breed uitgemeten wordt in de media.

Nick is vader van de tienjarige tweeling Moroccan en Monroe, die hij met zijn ex-vrouw Mariah Carey kreeg. Daarnaast deelt hij de vierjarige Sagon en éénjarige Powerful Queen met Brittany Bell en heeft hij nog een zeven maanden oude tweeling met Abby DeLaRosa: Zion en Zillion. De komst van zijn achtste kind is vooralsnog geen reden om te stoppen met het verwekken van nageslacht. „Ik wil er zoveel mogelijk hebben zolang ik daar financieel voor kan zorgen. Ik ben dol op al mijn kinderen en ik wil de beste vader voor hen zijn die er is.”