Over-over-overgrootmoeder Meghan werkte in Windsor Castle

De Britse krant Express is in het personeelsarchief van Windsor Castle gedoken en is tot de conclusie gekomen dat de over-over-overgrootmoeder van Meghan, M. Bird, halverwege de negentiende eeuw als kokkin werkzaam was in het kasteel. Haar naam komt vanaf 1856 voor in het archief, dezelfde periode als waarin Mary Bird, de over-over-overgrootmoeder van Meghan, in Londen was.

Kort daarna werd Mary door haar familie verstoten en verhuisde ze samen met haar man Thomas Bird naar Malta. Daar kregen ze twee kinderen. Een van die twee kinderen was Meghan’s over-overgrootmoeder, die in 1862 werd geboren en ook Mary werd genoemd. Toen Thomas overleed verhuisde Mary met haar kinderen naar New Hampshire in Canada. Een van Mary’s afstammelingen was Thomas Markle, de vader van Meghan die trouwde met de Afro-Amerikaanse Doria Loyce Ragland.

Meghan ging zelf in 2015 ook naar Malta om daar op zoek te gaan naar haar geschiedenis.