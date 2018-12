Gerard Joling: ’Het wordt tijd voor een Loden Leeuw’

„Als ik win, geef ik een heerlijk feest”, reageert hij in RTL Boulevard. „Dit is de vierde of vijfde keer al dat ik genomineerd ben”, vertelt Gerard, die al heel wat producten aanprees. Dit keer levert de reclame die hij opnam voor Lidl Gerard mogelijk de titel irritantste BN’er op. „Het wordt nu wel eens tijd dat ik hem win.”

Gerard krijgt concurrentie van zijn collega-Topper René Froger, die reclame maakt voor Eyelove, en André Hazes, die Essent aanprijst. Joling snapt wel waarom veel BN’ers wat bijverdienen met commercials. „Natuurlijk doe je het voor het geld”, aldus de zanger, die ’zeker’ een huis heeft kunnen kopen van zijn schnabbels.

Foute kleding

Wat Gerard niet begrijpt, is dat André is genomineerd. „Dat vind ik een enige commercial.” Zijn eigen nominatie en die van René begrijpt hij wel. „Ik ben te enthousiast met foute kleding en een beetje onverstaanbaar op het eind. En het is niet dat René niet leuk is, maar René kan niet acteren.”

Gerard denkt dat hij ook dit keer naast de Loden Leeuw, een prijs van consumentenprogramma RADAR, grijpt. „Volgens mij win ik niet, maar ik zou het enig vinden.”