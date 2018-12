PVV wil stekker uit ’allochtonenzender’ FunX

„Stop met FunX, een zender speciaal voor allochtonen. Een apartheidszender dus. Verkoop en geniet van de euro’s die binnenstromen, meneer de minister”, vertelt Bosma maandag in een betoog over de mediabegroting. Ook is hij wel klaar met entertainment. „Stop ook met al dat amusement: Heel Holland Bakt is prachtig hoor en Boer Zoekt Vrouw ook, maar is het een publieke taak?”

Wat het kamerlid betreft moet de NPO nog veel verder worden uitgekleed. „Schrap die derde tv-zender, twee is echt meer dan zat. En stop met al die misselijkmakende BN’ers op reis. Deze kerosineslurpers doen het allemaal vanwege een beter milieu. Laten ze hun idealisme elders botvieren.”

Bosma heeft het ook gehad met voetbal. „Nog steeds biedt de NPO vele tientallen miljoenen te veel op de voetbalrechten. Waarom doen ze dat? Omdat ze voor de kijkcijfers gaan en niet voor de publieke taak. Waarom doen ze dat? Omdat ze bulken van het geld, ons geld. Laat John de Mol het toch lekker doen.”

En als we dan toch bezig zijn: „Stop ook met internet. Daar is geen enkele schaarste en de publieke omroep concurreert nodeloos met het bedrijfsleven. Weggegooid geld, marktbederf.”