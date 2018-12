William twijfelde aan huwelijk Harry en Meghan

„Het probleem is dat de hertog en hertogin van Cambridge vonden dat het allemaal wel erg snel was gegaan tussen prins Harry en Meghan”, vertelt een vriend van prins William aan The Sun. „William was vooral erg bezorgd en hij vond dat hij die twijfels moest uiten tegenover zijn broer nog voor hij in het huwelijksbootje zou stappen.” Volgens de bron was William er simpelweg niet van overtuigd dat Meghan de meest geschikte bruid voor Harry was.

Deze bezorgdheid viel echter erg verkeerd bij Harry. De prins zou zwaar beledigd zijn door zijn broer en nam het direct op voor de liefde van zijn leven.

Al een jaar lang zijn er spanningen tussen de koppels. Zo zou Catherine hebben geprobeerd Meghan de regels van het koningshuis te leren, maar daar zat laatstgenoemde schijnbaar niet op te wachten. Ook liet Catherine al eens weten erg verdrietig te zijn dat Harry zo veranderd zou zijn sinds hij met Meghan is. „Meghan heeft een sterk karakter en Catherine ook, dus het verbaast me niet dat er ruzies zijn”, liet een bron eerder al eens los.

