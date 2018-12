Sjaak Bral pleit voor ’stomende seks’

„De afgelopen vijf jaar dompelde ik mij onder in zowat alle vormen van seks”, zegt Sjaak over de voorbereidingen voor zijn nieuwe voorstelling. „Van de gogobars in Thailand tot de darkrooms van Den Haag. Swingerparties, SM-feesten, Tinder en Grindr: ik heb het allemaal ervaren (met instemming van mijn partner). Het resultaat is een cabaretvoorstelling die voelt als één groot hoogtepunt.”

Volgens Sjaak ligt de seksuele revolutie in een spagaat. Aan de ene kant moet alles kunnen, wat zorgt voor ’vreemde capriolen in de slaapkamer’. „Cirque du Soleil is er niks bij.” Maar aan de andere kant is de preutsheid weer terug. „Seks is het lekkerste dat er is. Als ze ooit iets uitvinden dat lekkerder is... blijf ik het er gewoon bij doen”, aldus Sjaak. „Seks is een onuitputtelijke bron van verwondering, mysterie en vooral vrolijkheid.”