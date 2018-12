Ariana stoot Adele van de troon

Dat heeft de muzieksite Vevo dinsdag bekendgemaakt. Grande loste met haar clip de Britse artieste Adele af. Zij had in 2015 met de beelden van Hello, de single waarmee ze haar comeback maakte, vijf dagen nodig voor dat aantal views op YouTube.

De 25-jarige Grande zingt niet alleen over Davidson, met wie ze zich in juni verloofde. Ook een andere geliefde, de rapper Mac Miller, komt aan bod. Hij overleed in september door een overdosis.

Grande bedankte haar fans via Twitter voor de overweldigende aandacht. In de video figureren bekendheden als de actrice Jennifer Coolidge, collega Troye Sivan en Kris Jenner, de matriarch van de familie Kardashian.