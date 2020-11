Cast jaren ’80-show Family Ties komt weer bij elkaar

Fans kunnen zich opmaken voor een weerzien met de familie Keaton, bestaande uit vader Steven (Michael Gross), moeder Elyse (Meredith Baxter), zoon Alex (Michael J Fox) en dochter Jennifer (Tina Yothers). Het is nog niet bekend of de oudste dochter Mallory, gespeeld door Justine Bateman, ook aanwezig kan zijn.

„Het is geweldig om te zien hoeveel mensen ons nu al steunen en daardoor bijdragen aan het fonds voor acteurs. Zij hebben het nu zo zwaar, dus als we een mooi bedrag bij elkaar kunnen brengen voor hun huur, boodschappen en doktersrekeningen, dan is dat fantastisch”, aldus Seth Rudetsky, die de presentatie van de reünie voor zijn rekening neemt.

Door de Keatons weer even bij elkaar te brengen, hopen de organisatoren ook wat rust en vrede bij kijkers te brengen. „In dit soort tijden hebben mensen behoefte aan samen zijn met familie of vrienden. De familie Keaton heeft hun fans jarenlang dat gevoel kunnen geven, dus dat hopen we nu ook weer te kunnen doen.”

De Familly Ties-reünie wordt op op woensdag 11 november om 2 uur ’s nachts Nederlandse tijd uitgezonden op het YouTube kanaal van Stars In The House.