America's Next Top Model-Jael Strauss (34) overleden

Vrienden van het model laten aan TMZ weten dat Jael Strauss dinsdagochtend in het ziekenhuis is overleden. Ze zou al enkele dagen buiten bewustzijn zijn geweest en haar familie liet geen bezoek meer toe.

Eind oktober liet Jael op sociale media weten dat ze gestopt was met de chemobehandeling en zich met Halloween in het ziekenhuis had laten opnemen. „De eerste nacht in het ziekenhuis. Er zijn zoveel dingen die ik nog niet wist over het leven. Of over de dood”, schreef ze toen op Facebook.

Kort daarvoor bracht ze via hetzelfde medium haar volgers op de hoogte van haar ziekte. „Ik was van plan een lang verhaal te schrijven, maar jullie verdienen het te weten. Op 2 oktober ben ik gediagnosticeerd met borstkanker, stadium 4. Het heeft zich verspreid door heel mijn lichaam en is niet meer te genezen. Ik heb nog maar een paar maanden te leven zonder behandeling. Ik wil niet dood. Ik heb net zo’n wonder nodig als in 2013”, waarmee ze doelt op het moment dat ze brak met haar drugsverslaving.

Een maand geleden werd er nog een Go Fund Me-actie gestart om geld op te halen voor haar behandeling. Van de beoogde 30.000 dollar is er 18.000 dollar ingezameld. „De enige zegen die we hebben gehad, is dat we Jael voordat ze overleed, hebben kunnen laten zien hoe geliefd ze was. Ze heeft zoveel mensen geholpen”, laat haar familie in een statement weten.