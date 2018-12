Diddy went aan leven als alleenstaand ouder

Diddy, die zichzelf mommy/daddy en daddy/mommy noemt, begint met een dankwoord voor ’alle gebeden en steun’. Sinds de dood van Porter neemt Diddy de zorg voor zijn zes kinderen voor zijn rekening. „Ik vind het prachtig, het is heerlijk. Je moet alleen vroeg opstaan, echt heel vroeg.”

Nu hij er alleen voor staat heeft Diddy nog meer respect voor alleenstaande moeders en vaders. „Je moet een stapje extra zetten en beide rollen voor je rekening nemen.”

Belofte

Hoewel het lange dagen zijn, gaat het Diddy goed af. „Nieuw leven, nieuwe verantwoordelijkheden”, schreef de rapondernemer bij de beelden. „Kim, ik kan dit. Zoals jij me hebt geleerd!”

Met Kim, die bijna drie weken geleden op 47-jarige leeftijd overleed, kreeg Diddy twee dochters en een zoon. Hij adopteerde bovendien haar zoon uit een eerdere relatie en heeft zelf nog twee kinderen uit andere relaties. In zijn toespraak op de begrafenis van Kim beloofde Diddy zijn zes kinderen er altijd voor hen te zijn. „Tegen mijn kinderen Justin, Christian, D’Lila, Jessie, Chance en de andere man in huis Quincy wil ik zeggen: jullie moeder heeft me dit geleerd, en ik zweer dit tegenover iedereen hier nu, ik zal er altijd voor jullie zijn. Ik zal altijd voor jullie zorgen.”