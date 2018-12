Michelle Obama: ’Queen vindt regeltjes onzin’

Michelle Obama haalt de bijzondere herinnering op tijdens een bezoek in Londen maandag. „In mijn hoofd zei een stemmetje: ’wat je ook doet: val niet van de trap en raak niemand aan’”, vertelt de voormalig presidentsvrouw volgens CNN. Maar de Queen wist haar gerust te stellen. „Ze zei: ’Kom binnen, ga zitten waar je wilt’. Als je je aan het protocol wil houden, zegt ze gelijk dat dat onzin is.”

Ook vertelt ze dat haar man weg is van de koningin, omdat ze hem aan zijn oma doet denken. „Elizabeth is slim, grappig en eerlijk. Hij is een ontzettend grote fan.”