Meghan vergezelt Harry naar kerstconcert

Voor Harry is het concert waarmee geld wordt ingezameld voor het fonds inmiddels een kersttraditie. Meghan was er voor de eerste keer bij, maar las desondanks een stuk voor uit een gedicht. Ook Harry’s broer William is normaliter van de partij bij het kerstconcert, maar hij moest dinsdagavond met zijn vrouw Catherine naar Buckingham Palace. Daar gaf koningin Elizabeth een diner voor het corps diplomatique.

Het Henry Van Straubenzee Memorial Fund, waarvan William en Harry beiden beschermheer zijn, is opgericht ter nagedachtenis aan een goede vriend van de prinsen die in 2002 omkwam bij een auto-ongeluk. Het fonds zamelt geld in voor scholen in Oeganda.