Roy Donders heeft geen spijt van verhuizing

Volgens Roy heeft het faillissement verschillende oorzaken. „De verhuizing, maar ook de veranderingen in de markt. Er wordt veel meer online gekocht en ik heb het idee dat het middensegment verdwijnt. Het moet of megaduur zijn of heel goedkoop.” Los van de tegenvallende markt heeft een nieuw, groter winkelpand in het centrum van Tilburg Roy veel geld gekost. „Een duur pand, meer personeel... De vaste lasten gingen omhoog. De omzet ging in het begin ook omhoog, maar die ging al vrij snel weer naar beneden.”

Hoewel hij zijn winkel, ’mijn kindje, kwijt is, is Roy ook trots. „Ik ben heel blij dat ik de keus heb gemaakt om naar het centrum te gaan, ik zal me nooit meer afvragen ’wat als...’. Ik ben er trots op dat ik altijd mijn droom heb gevolgd.”

Roy kijkt met goede moed naar 2019. „Het kan alleen maar beter gaan”, vertelde de huispakkenkoning, die dit jaar ook privé veel voor zijn kiezen kreeg. „Ik heb nog helemaal geen plan. Mijn eerste plan is de winkel zo goed mogelijk en zo netjes mogelijk af te sluiten. Ik ben 27 jaar en heb nog een heel leven voor me.”

