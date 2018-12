Kritiek na overlijden neefje verjaagt Sarah Hyland van sociale media

Zaterdag kwam het 14-jarige neefje van de Modern Family-ster om, nadat de auto waar hij in zat, was geraakt door een dronken bestuurder. Haar oom raakte gewond bij het ongeluk. „Denk alsjeblieft aan mijn familie tijdens deze vreselijke tijd. En doneer alsjeblieft”, schreef Sarah. Ze stuurde met de tweet een link mee naar de inzamelingsactie waarbij geld wordt opgehaald voor de begrafeniskosten van Trevor en de ziekenhuisrekeningen van zijn vader Bryan.

Veel volgers reageerden verbaasd op de vraag van Sarah om te doneren, omdat zij zelf een goed inkomen heeft. Zo schreef iemand: „Wat een vreselijke tragedie. Maar het voelt wat raar dat je mensen vraagt geld te geven. Mensen doneren tien, twintig of honderd dollar, wat veel is voor ze. Ik hoop dat je ze financieel bijstaat, want het lijkt me dat jij meer middelen hebt dan de mensen die bijdragen.”

Maandag vroeg Sarah haar volgers hun opmerkingen voor zich te houden. „Jullie kennen niet het hele verhaal. En hoe durven jullie aan te vallen als zo’n prachtig leven tot een einde is gekomen?” De volgende dag liet ze weten niet meer met het commentaar geconfronteerd te willen worden. „Jullie hebben het eindelijk voor elkaar. Jullie vreselijke, negatieve, kortzichtige woorden hebben me gebroken. Zijn jullie nu tevreden? Ik blijf voorlopig offline”, aldus Sarah, om vervolgens te melden dat ze later in de week nog wel met een speciale aankondiging komt in een video.