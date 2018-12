Kevin Hart presenteert de Oscars

De klus is een droom die uitkomt voor Kevin, zo schrijft hij bij een foto van een Oscarbeeldje. „Al jaren vragen mensen me of ik de Oscars zou presenteren als ik gevraagd zou worden. Mijn antwoord was altijd hetzelfde: dat het voor mij als komiek de kans van m’n leven zou zijn en dat het zou gebeuren als de tijd rijp was. Ik ben zo blij dat ik mag vertellen dat het moment eindelijk daar is.”

Kevin is ervan overtuigd dat zijn moeder, die in 2007 overleed, trots op hem is. „Ik weet dat mijn moeder van oor tot oor lacht op dit moment”, schrijft hij in zijn post, waarin hij familie, vrienden en fans bedankt voor de steun tijdens zijn carrière. „Ik vind het ongelooflijk dat ik op de legendarische lijst kom te staan met mensen die de Oscars hebben gepresenteerd. Ik ga er zeker iets speciaals van maken.”

De 91e editie van de Academy Awards-uitreiking vindt op 24 februari plaats in het Dolby Theatre in Los Angeles.