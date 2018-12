’Anne Hathaway gevraagd voor hoofdrol Sesamstraat-musical’

De film over Bert, Ernie en de andere bewoners van Sesamstraat moet een musical worden. Met dat genre is Anne wel bekend: ze won in 2013 een Oscar voor haar bijrol in Les Misérables. Ook met Sesamstraat heeft de actrice ervaring: in 2007 deed ze een gastoptreden bij het programma, waarbij ze een liedje zong met Big Bird, de Amerikaanse versie van Pino.

De Sesamstraatfilm wordt geregisseerd door Jonathan Krisel, die vooral bekend is van zijn werk bij comedyshow Portlandia. Het is nog niet bekend wanneer de kinderfilm in de bioscoop moet verschijnen.