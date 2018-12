’Mijn man fantaseert over trio met Jennifer Aniston’

„Mijn man is helemaal gek op haar”, vertelde de countryzangeres, die muziek heeft geschreven voor Jennifers nieuwste film Dumplin’. „Hij vond het mooier dat ik een film met haar ging doen, dan dat ik de kans kreeg om er nieuwe muziek voor te maken. Weet je, ik denk dat hij fantaseert over een trio met ons”, aldus de 72-jarige. Toen ze daaraan toevoegde dat het haar man waarschijnlijk niet eens zou lukken iets te presteren met de dames in bed, liet Jimmy zich schaterend op de grond vallen. „Oh, hij doet me iets aan als hij dit hoort”, riep Dolly, die al 52 jaar getrouwd is met Carl Thomas Dean.

Jennifer verklaarde dinsdag tegenover USA Today dat ze even in shock was toen ze de uitzending zag. „Mijn mond viel open”, aldus de actrice. „En toen lag ik helemaal dubbel, want dit is zo Dolly.”

De twee hebben tijdens het maken van de film een band opgebouwd, alhoewel de communicatie wat anders verloopt dan met andere vriendinnen. Jennifer vertelt dat Dolly niet sms’t, maar brieven schrijft. „Ze zijn prachtig, allemaal op haar eigen briefpapier. Als ik ze gelezen heb, dan bel ik haar altijd even. Dat zijn heerlijke telefoongesprekken.”

Dolly Parton schrijft nog brieven Ⓒ Hollandse Hoogte