Paul de Leeuw deelt kont op Instagram voor CU-fractievoorzitter

„Christenunie-mevrouw Mirjam Bikker is tegen de wet voor draagmoederschap. GODIsLIEFDe!”, schrijft De Leeuw bij een foto waarop hij voorover gebukt naakt in de tuin werkt. „En Maria was de eerste draagmoeder voor de zoon Van God… daar had Jozef en zij uiteindelijk ook niks over te zeggen...”

De post was donderdagochtend even verwijderd, dus daarom besloot De Leeuw ook een foto van Bikker zelf te delen. „Helaas de ’kusmijnkont’-post is verwijderd dus dan maar zo”, schreef hij bij de foto, waarop hij hetzelfde berichtje nog eens deelde. De foto van het achterwerk van De Leeuw kwam echter enkele minuten later weer terug.

Nederland zou een van de eerste landen in Europa zijn waar een wet komt voor draagmoederschap. Bikker vindt dat het draagmoederschap niet genormaliseerd moet worden.