Bruce Springsteen niet op tournee in 2019

Afgelopen weekeinde ontstond er verwarring na een interview van Springsteen in The Sunday Times. De 69-jarige zanger rondt op 15 december zijn Springsteen on Broadway-concertreeks af. Tegen de Britse krant zei hij dat hij daarna zijn ’baan’ weer oppakt. Sommige fans interpreteerden dit als teken dat hij weer gaat toeren.

„Een berichtje om een aantal geruchten hier in E Street de kop in te drukken. We hopen weer snel naar jullie toe te komen, maar de E Street Band gaat niet op tournee in 2019. Voordat ik terugkeer naar mijn baan, wordt dit jaar gevuld met een pauze na de Broadwayshows en verschillende muziekprojecten waaraan ik werk. We hopen jullie snel weer te zien”, laat Springsteen weten op Twitter.

Springsteen maakte in oktober vorig jaar zijn Broadway-debuut. Aanvankelijk zou hij maar een maand op de planken van het theater staan, maar al snel werden meer shows aangekondigd. Tijdens de show speelt The Boss op de akoestische gitaar en piano en vertelt hij verhalen uit zijn biografie Born to Run uit 2016. Springsteen stopt op 15 december na 236 shows.