’Within Temptation kreeg geld uit Russisch witwasbedrijf’

Zij denken dat de verdachte geldstroom onderdeel is van de zogeheten Magnitsky-fraude, die in 2008 aan het licht kwam. De ondertussen in een cel overleden Russische jurist Sergej Magnitsky ontdekte dat Russische overheidsfunctionarissen 230 miljoen dollar aan belastinggeld hadden gestolen. NRC en Zembla onderzochten daarop hoe verdachte Russische geldstromen bij Nederlandse bedrijven terechtkwamen, onder meer bij de metalband uit Waddinxveen.

Within Temptation werd vooraf betaald op de rekening van het toenmalige management van de band, AT Productions. „We deden in die tijd heel veel concerten. Niemand heeft gezien dat de afzender onbekend was en de omschrijving niet paste”, zegt Raymond Rijnaars van AT Productions. In een afbeelding van het NRC is te zien dat de opmerkelijke omschrijving luidde: ’Voor bouwmaterialen’.