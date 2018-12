AYNIL-film tot einde verrassing voor acteurs

„Je zit tijdens de opnames heel erg in je eigen cocon, je eigen wereldje en je eigen verhaallijn”, legt Eva uit. „Daardoor was het voor ons eigenlijk net zo’n grote verrassing als straks voor het publiek om de film in een keer te zien.”

Haar tegenspeler Jasha Rudge was onder de indruk van de grote productie. „Op het moment dat we aan het draaien waren, dachten we nog: dit is een grote set met een compleet hotel dat is afgehuurd en zo. Als je dan bedenkt dat dat eigenlijk maar één van de acht, negen verhaallijnen is, dan weet je pas dat het een supergrote productie is”, zegt hij. „Ik was wel heel benieuwd naar hoe dat samenkwam. Het is heel mooi geworden.”

Bloedneus

Jasha speelt in de film de rol van Remy, een omhooggevallen rapper en zanger „die totaal geen normale kijk op de wereld heeft.” Hij komt het bleue meisje Boukje tegen, een rol van Eva, waar hij ondanks hun grote verschillen stapelverliefd op wordt. Hun eerste ontmoeting ging echter niet van een leien dakje, zowel in de film als op de set.

„Op de eerste draaidag ging het al mis”, lacht Eva. „Ik moest Jasha een hoek geven en dat gebeurde echt, waardoor hij een bloedneus kreeg.”

All You Need Is Love gaat op 6 december in première. De sterrencast bestaat uit grote namen als Fedja van Huêt, Bracha van Doesburgh, Frank Lammers, Waldemar Torenstra en Anniek Pheifer.