Famke Louise genomineerd voor Hashtag Awards

Ook Beste Zangers-ster Davina Michelle is genomineerd in de categorie beste muziekvideo met de monsterhit Duurt te lang. In totaal zijn er awards te vergeven in twaalf categorieën. Tim Hofman maakt met zijn #BOOS-video Terug naar je eige land kans op de titel beste onlinevideo en Mocro Maffia van Videoland op beste video on demand.

De Hashtag Awards worden dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Het is een vakprijs voor onlinevideo's. De winnaars mogen op 17 december in Amsterdam hun beeldjes in ontvangst nemen.