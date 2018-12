Tygo Gernandt waarschuwt: show over GHB wordt heftiger

„We maken het programma met de GHB’ers, niet over de GHB’ers. Dan maak je dit soort dingen ook mee”, verklaart de acteur. „Ik begrijp dat Veilig Verkeer Nederland hier moeilijk over doet, maar ze hebben nog niet alle afleveringen gezien. We komen hier later op terug en dan zal je zien hoe de politie hiermee omgaat, hoe wij hiermee omgaan.”

Gernandt hoopt met het programma duidelijk te maken hoe gevaarlijk de drug is. „Mensen gaan onder invloed van GHB in het verkeer, dat moeten we tegengaan. Daarom maak ik deze documentaire. Om te laten zien: dit kan gewoon niet.” Tygo benadrukt ook dat er geen cameraman in de auto zat en dat er dus niemand van de crew gevaar heeft gelopen. „We hebben een camera in de auto opgehangen. Er zat niemand bij.”

Tot slot waarschuwt Tygo dat het „alleen maar heftiger” wordt naarmate het programma vordert. „Ik heb dingen gezien... je slaat steil achterover. Het is te bizar wat deze drug met je doet.”