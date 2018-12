Jean-Marie Pfaff aan de slag als buschauffeur

In de bus is plaats voor 23 mensen, er zijn televisieschermen, microfoons en tafels. „De bus is fantastisch ingericht. De autoraceteams van Audi gebruikten hem vroeger om tactische besprekingen in te houden”, zo vertelt Pfaff aan Gazet van Antwerpen. „Ik had een paar jaar geleden al gezegd aan de baas van Audi dat ik hem wou kopen als hij hem van de hand zou doen. Vorige maand belde hij me plots.”

De bus heeft al 350.000 kilometer op de teller. Als hij er zelf niet in rijdt, verhuurt de oud-doelman de wagen aan bedrijven.