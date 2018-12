Koningin Elizabeth staat stil bij branden Queensland

„Prins Philip en ik hebben met verdriet kennis genomen van de ongekende branden waar zo veel mensen in Queensland mee te maken hebben gekregen. Ik prijs de toewijding en inzet van de brandweerlieden, andere hulpverleners en vrijwilligers die zich onophoudelijk inzetten om de branden onder controle te krijgen”, zegt Elizabeth in een persverklaring.

„Het is hartverwarmend om te weten dat andere staten en gebieden samenwerken met Queensland op het gebied van hulpverlening. In onze gedachtes en gebeden zijn we bij jullie in deze moeilijke tijd.”

Vorige week braken er meer dan honderd branden uit in Queensland. Duizenden mensen werden geëvacueerd. Het uitgestrekte gebied werd afgelopen dagen eindelijk geholpen door moeder natuur in de vorm van regenbuien.