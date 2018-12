’Memphis Depay betaalt bijna half miljoen voor horloge’

De Oranje-speler houdt wel van een beetje stijl en daar hoort ook wat glitter en glamour bij. En dan is een duur horloge mooi, maar als échte ster laat je die het liefst een beetje aanpassen, zodat jij het enige exemplaar hebt, moet Depay gedacht hebben. Tenminste, dat vermoedt Quote, en dat jaagt meteen de prijs op.

Volgens hen begint een beetje gouden horloge van een bepaald merk toch wel bij de tachtigduizend euro. De ingelegde diamanten jagen de prijs echter naar enorme hoogten en en wanneer het klokje dan ook nog zeldzaam is, groot, naar smaak aangepast en er een stopwatch op zit (in rijke mensen-taal, een chronograaf horloge), zou het uurwerkje zomaar vierenhalve ton kunnen kosten. Reden te over om ermee te pronken in een rapvideo ter ere van zijn 5 miljoen volgers. En dan te bedenken dat dit er slechts één is uit zijn exorbitante horlogeverzameling.