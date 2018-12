Prins Albert reikt sportprijzen uit

Kipchoge werd uitgeroepen tot mannelijke atleet van het jaar onder meer omdat hij dit seizoen een wereldrecord op de marathon in Berlijn liep. De 34-jarige Keniaan won ook op de klassieke afstand in Londen. De Colombiaanse Ibarguen mag zich vrouwelijke atleet van het jaar noemen dankzij haar overwinningen in de Diamond League bij het verspringen én het hoogspringen.

Beide atleten werden voor de eerste keer uitgeroepen tot de besten van het jaar.

Albert reikte de prijzen vorig jaar ook uit. De prins is namelijk erevoorzitter van het IAAF.