Rechercheur Humphrey verruilt Caribisch eiland voor Britse kust in spin-off Kris Marshall gaf Death in Paradise op voor zijn gezin

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Beyond Paradise draait om Humphrey en zijn liefde Martha. Hoe is het hen vergaan nadat ze het tropisch eiland verlieten? Ⓒ BBC Studios

Hoe zou het eigenlijk met Humphrey en zijn verloofde Martha gaan? Het stel uit Death in paradise verliet ruim vijf jaar geleden het fictieve eiland Saint Marie en daarmee ook de serie, maar de makers konden hen toch niet loslaten. In de spin-off Beyond paradise is te zien hoe het leven hen behandelt in het minder tropische Dorset (Zuidwest -Engeland).