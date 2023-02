Premium Het beste van De Telegraaf

Artikel XIII: ongeluksgetal kost Rachel haar erfenis Testament André Hazes ligt nu op straat!

Door Evert Santegoeds en Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Bijna twintig jaar na zijn overlijden blijft André Hazes de gemoederen bezighouden. Weekblad Privé heeft zijn testament in handen, en daarin staat dat de volkszanger niets nalaat aan zijn vrouw wanneer er een echtscheidingsprocedure zou lopen. En die liep er. Ⓒ ANP/HH

Kort na het grote afscheid van André Hazes in de, toen nog, Amsterdam ArenA moet weduwe Rachel de schrik van haar leven hebben gekregen toen zij ontdekte wat haar man, drie jaar eerder, in zijn testament had bepaald. De moeder van Roxeanne en André jr. zou namelijk niets erven wanneer er een echtscheidingsprocedure zou lopen. En die liep er! Het testament wat zij zelfs altijd voor haar kinderen verborgen lijkt te hebben gehouden, ligt nu op straat… met al zijn andere geheimen!