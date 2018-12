’Demi Moore heeft relatie met een vrouw’

Volgens de Mirror zou het gaan om de 43-jarige Servische styliste Masha Mandzuka, die onder andere werkte met Rihanna, Drew Barrymore en Anne Hathaway. De twee werden onlangs samen gespot terwijl ze samen met Masha’s tweejarige dochtertje Rumi aan het shoppen waren.

Demi en Masha zouden al twee jaar samen zijn, zo vertelt een vriend. Ook zouden ze Rumi samen opvoeden. „Ze houden elkaars hand vast en Demi is als een tweede moeder voor Masha’s dochtertje.” Demi zou ook al een kinderzitje in haar auto hebben.

In Servië, waar de styliste vandaan komt, is de relatie tussen de twee al langer bekend. Lokale media spreken al een jaar lang over de romance. „Belgrado is een stad waar iedereen elkaar kent, iedereen schrijft over hun relatie”, zo laat een lokale journalist weten.

Demi had eerder relaties met Bruce Willis en Ashton Kutcher.