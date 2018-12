JENSEN mag door

Hij liet weten dat hij kort daarvoor een bespreking had met de directie van RTL. „En ik heb nieuws over dit programma en het is slecht nieuws voor alle haters, want we gaan volgend jaar gewoon lekker door met dit programma.” Het leverde hem een staande ovatie op van het publiek. „Kijk eens! Oh jongens, dat is leuk, kippenvel! Jongens, ons gevecht tegen de radicale politieke correctheid gaat gewoon door! Ik heb er nu echt al heel veel zin in.”

Om geheel in zijn stijl te vervolgen: „RTL had één voorwaarde. Ze wilden verder, maar dan moet ik wel volgend jaar meedoen met Adam Zkt Eva. Ik ga het wel doen.”

Wekelijks trekt JENSEN op RTL5 zo’n 200.000 kijkers.