BZV-Petra: 'Jaap had weinig gevoelens voor mij'

Petra was in eerste instantie aangenaam verrast toen ze van Jaap een berichtje kreeg dat hij wilde afspreken. „Dat vond ik een supergoed idee. Jaap vertelde dat hij misschien wel een verkeerde keuze had gemaakt. Ik wist niet wat mij overkwam, die zag ik niet aankomen.”

De twee spraken stiekem af en Petra werd er enthousiast van. „Het voelde goed. Dit voelde als een unicum. We kregen een second chance elkaar te leren kennen, en dat deden we. We spraken meerdere keren af, en hebben zo heel wat uurtjes samen doorgebracht.”

Op de website van Boer Zoekt Vrouw vertelt ze dat Jaap uiteindelijk niet meer verder wilde. „Spijtig maar waar vertelde Jaap mij vorige week dat hij niet verliefd op me is, en weinig gevoelens voor mij heeft. Ondanks dat dit wel even aankwam weet ik die eerlijkheid erg te waarderen. Wat er niet is, is er niet. We hebben in elk geval een second chance gekregen, en daar ben ik dankbaar voor.”