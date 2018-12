Travis Scott schroeft beveiliging op voor Kylie Jenner

Travis is momenteel op tournee. Af en toe komen Kylie en Stormi kijken naar een show. Travis zorgt er dan voor dat er vijf à zes extra bodyguards rondlopen. Deze beveiligers zoeken in de kleedkamers en het gebied backstage ruim een uur lang naar potentiële gevaren. Ook wordt er overlegd over eventuele ontsnappingsroutes mocht er iets gebeuren. Zelfs het reisschema van het zusje en het babynichtje van Kim Kardashian blijven geheim. Alleen het management en de bodyguards mogen deze informatie weten.

Ingewijden vertellen aan TMZ dat het verschil groot is met de shows waar Kylie en Stormi niet bij zijn. De rapper zou zich dan stukken minder druk maken om zijn beveiliging. Toch kijken de mensen rondom Travis altijd uit naar de komst van de realityster en haar dochtertje. Travis is dan namelijk altijd in een veel betere bui.