Elvis-plein in Friedberg swingend bereikbaar

Plaatsvervangend burgemeester Marion Götz zegt woensdag in de lokale Wetterauer Zeitung te verwachten dat veel toeristen en fans voor een selfie zullen afkomen op het bijzondere verkeerslichtmannetje, een trend in Duitsland.

Elvis was van oktober 1958 tot maart 1960 als Amerikaans soldaat gelegerd in Friedberg in de deelstaat Hessen. Hij woonde in die periode in het nabijgelegen Bad Nauheim. In beide plaatsen is de King, die in 1977 overleed, nog altijd een belangrijk thema.