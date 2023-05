Olivier Richters speelt in Indiana Jones 5 ’grootste nazi uit filmgeschiedenis’

De 2 meter 18 lange Richters mag en wil niet te veel over het verhaal verklappen, maar „uit de trailer en de poster valt al op te maken dat ik in het team van de bad guys zit. Ik ben vermoedelijk de grootste nazi uit de filmgeschiedenis.” De Nederlander reisde in de tweede helft van 2021 maandenlang de wereld over voor de opnames. De karavaan deed Schotland, New York, Marokko en Londen aan, waar veelal actiescènes werden gedraaid.

„Ik kreeg vlak voor de opnames te horen dat ik de rol had gekregen”, vertelt Richters. „Ik had amper tijd om mij voor te bereiden.” Met James Mangold, die het regiestokje van Steven Spielberg overnam, besprak de boomlange ster hoe hij zijn schurkenrol moest invullen. „Ik vroeg: wil je een Terminator 2-schurk, die niet te stoppen is, of een soort Jaws uit James Bond, die glimlachend iedereen omhoog tilt? James zei: ik wil Olivier Richters zien, geef helemaal je eigen draai aan de rol.”

Praatje met figuranten

De meeste scènes had Richters met de Deense ster Mads Mikkelsen, die een geniale wetenschapper speelt die de nazi’s alsnog de oorlog wil laten winnen, en Boyd Holbrook, die zijn andere handlanger speelt. „De sfeer op de set was enorm relaxed, niemand hing de celebrity uit”, vertelt Richters. „Met Mads heb ik veel samen getraind en heel leuke gesprekken over acteren en politiek gehad.”

Ook heeft de Nederlander meerdere scènes met de nu 80-jarige Harrison Ford, die voor de vijfde keer in de rol van de koene archeoloog kruipt. „Ik dacht van tevoren: die man is ver in de zeventig, die zal zelf niet zoveel stunts meer doen”, bekent Richters. „Maar niets was minder waar. Die man had meer conditie dan iedereen op de set. Hij zat geen moment stil; tussen opnames door zat hij óf op de hometrainer, óf maakte hij een praatje met de honderden figuranten. Het is bewonderenswaardig hoeveel discipline en plezier hij na een carrière van een halve eeuw nog heeft.”

Richters is erg trots op zijn bijdrage aan de film, die na de wereldpremière in Cannes positieve recensies krijgt. „Ik weet dat het een bijrol is”, erkent hij. „Maar het is wel een bijrol waarmee ik opval. En er zijn tientallen acteurs afgekeurd voordat ze mij kozen. Ik zit in één van de allergrootste bioscoopfilms van 2023 - dat neemt niemand mij meer af.” Indiana Jones And The Dial Of Destiny draait vanaf 28 juni in de Nederlandse bioscopen.