Ontdekker zangeres: ’Whitney Houston deed serieuze poging om van drugs af te raken’

Door Onze redactie

Ⓒ Getty Images

Ruim tien jaar na haar dood draait de biopic over het leven van Whitney Houston, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, in de bioscopen. Toch was het tragische einde van het leven van de zangeres volgens Clive Davis, de man die Whitney haar eerste platendeal aanbood en jarenlang met haar samenwerkte, een verrassing. „Ik was nog samen met haar, zo’n 48 uur voor haar dood. Het was nooit in mij opgekomen dat ze er twee dagen later niet meer zou zijn.”