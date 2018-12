Walking Dead-acteur adopteert ezel en emoe

Na de plotselinge verdwijning van hun baasje, werden Jack en Diana opgenomen door het asiel in de hoop hen een nieuwe plek te geven. De verzorgers kwamen er echter al snel achter dat de dieren simpelweg niet zonder elkaar wilden leven. Een nieuw baasje zou dus of beide dieren moeten adopteren, of de Jack en Diane zouden doodongelukkig worden zonder elkaar.

„Jack en Diane slapen en knuffelen samen”, laat Jennifer Gordon van het Amerikaanse Carolina Waterfowl Rescue-asiel aan The Charlotte Observer weten. „Ze beginnen te krijsen als we ze uit elkaar proberen te halen.” Het asiel lanceerde een campagne op social media om een baasje te vinden voor het bijzondere koppel. Hoewel ze zelf nauwelijks hoop hadden dat Jack en Diane een nieuw huis zouden krijgen, werd de actie al snel beloond.

Morgan, die in The Walking Dead te zien is als slechterik Negan, viel als een blok voor de dieren en had er ook nog eens de plek voor. Op zijn landgoed en boerderij in Hudson Valley houdt hij al onder meer ezels, konijnen, koeien en honden. Sinds dinsdag zijn daar dus Jack en Diane aan toegevoegd.

Hij werd gekozen uit 2000 andere geïnteresseerden. „We kozen hem omdat hij de beste middelen heeft om voor hen te zorgen. Ze kunnen bovendien vrij rondlopen op zijn landgoed en boerderij”, laat een gelukkige Gordon weten.