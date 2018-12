Robert Jensen: ’Ik vind Youp van ’t Hek een smerige man!’

„Het feit dat ik weet dat die bolle Robert Jensen hand in hand met zijn familie om de kerstboom loopt te hupsen, maakt me zo intens gelukkig”, aldus Youp. Dit viel in verkeerde aarde bij de talkshowpresentator.

„Ik vind het een smerige man”, foetert Jensen in zijn nieuwe podcast over Van ’t Hek. „Op alle vlakken waarop je een mens smerig kan vinden. Smerig qua uiterlijk, qua hoe hij als mens in de samenleving staat, constant dat wijzende vingertje, dat iedereen alles fout doet. Het is gewoon een smerige acteur en dat soort mensen vind ik zo oninteressant.”

Jensen stelt dat op de computer van Youp ’hele smerige dingen’ staan. „Wat gaat er in dat hoofd om als je dat schrijft. Ik denk dat je bestialiteit ziet, ik denk het echt. Dit klopt niet. Een 65-jarige man schrijft niet zo’n stukje out of the blue. Misschien moet ik me er wat meer in verdiepen.”