Holkenborg geniet van leven achter de schermen

„Ik merk dat ik mij nu in een luxe positie bevind dat ik echt heel bewust kan kiezen wat ik wel of niet wil doen”, legt Holkenborg uit vanuit zijn studio in Los Angeles. „Ik merk dat ik steeds meer een insider begin te worden; regisseurs benaderen mij heel bewust omdat ze het goed vinden wat ik heb gemaakt. Ik had toen ik hier vijftien jaar terug aankwam toch niet durven dromen met mensen als James Cameron of Peter Jackson te kunnen werken.”

In totaal doet Holkenborg drie, vier projecten per jaar. „Ik hou van makers die iets nieuws proberen te doen; ik denk dat dat de rode draad is in de keuzes die ik heb gemaakt. Ik werk liever mee aan een film die risico’s durft te nemen dan aan een deel acht of negen in een serie die zichzelf al bewezen heeft. Door nieuwe dingen te proberen hou je jezelf ook scherp.”

Kern van het verhaal

Als de componist aan de slag gaat met een film, probeert hij uit te vinden wat voor hem de kern van het verhaal is. „Ik snap dat je bijvoorbeeld Mortal Engines en Mad Max, die allebei in de toekomst spelen, met elkaar vergelijkt. Maar het zijn totaal verschillende verhalen”, legt hij uit. „Mad Max gaat veel meer over de wereld waarin het verhaal zich afspeelt, en muziek speelt een heel andere, veel actievere rol in de film. Mortal Engines is veel meer een verhaal over een vrouw die in een futuristische wereld probeert te achterhalen wie ze is en wat ze wil bereiken.”

De Nederlander wil zich vooral verbreden. „Ik heb veel fantasy gedaan de afgelopen jaren - dan word je toch snel in een hoekje geduwd. Maar tegen veel soortgelijke projecten die op mijn bureau belanden, zeg ik netjes dat ik er geen tijd voor heb.”

Emergency-vakantie

Holkenborg moet trouwens wel oppassen dat hij zichzelf in zijn enthousiasme niet voorbij loopt. „Ik heb van nature een sterk gestel, dat zit in de familie. Dat is een geluk als je een leven leidt zoals ik”, lacht hij. Maar soms wreekt het zich dat hij in een deadline-periode maar een paar uur slaap per nacht pakt. Zijn lichaam trok twee maanden geleden aan de rem en dwong Holkenborg tot een ’emergency-vakantie’. Mortal Engines en zijn nieuwe project Alita waren enorme klussen die hem meer tijd en energie kostten dan waar hij op had gerekend. „Ik ben een week in een luxe hotel gaan zitten en heb alleen maar aan het zwembad gelegen. Een vakantie was het niet eens; ik had niet eens meer de energie om leuke dingen te doen. Ik heb de hele week niets gecomponeerd en heb mijn telefoon heel bewust op mijn kamer laten liggen.”

Voordat hij zich terugtrok in Hollywood, stond Holkenborg een kwart eeuw in de schijnwerpers. Hij speelde in de bands Weekend at Waikiki en Nerve en brak internationaal door als Junkie XL. Zijn laatste publieke optreden was op ADE in 2012. „Het is heel grappig als ik hier met jonge mensen praat die geen idee hebben dat ik hiervoor een heel andere carrière heb gehad”, lacht hij. „Er staat wel materiaal op YouTube, maar de sociale media namen pas echt een vlucht toen ik al niet meer echt optrad.” Het leven achter de schermen bevalt hem echter prima. „Misschien dat het bloed ooit weer een keer kruipt waar het niet gaan kan. Maar dat is geen ambitie waar ik op korte termijn tijd in ga steken.”