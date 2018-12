Wie o wie wordt de nieuwe 007?

Wordt het Idris Elba? Hij zou favoriet nummer één zijn bij de producenten van de film. Ⓒ Hollandse Hoogte

Deze week zijn de opnames gestart van de nieuwste James Bond-film, Bond 25, met – en deze keer, als het goed is dan écht – voor het laatst Daniel Craig als 007. De rol van de bekendste spion op aarde is echter een van de meest prestigieuze in Hollywood en dus dienen de opvolgers van de 51-jarige Brit zich alweer aan.