’Wendy in filmdebuut Galjaard’

Dat liet hij woensdag weten aan RTL Boulevard. Hij vertelt ’op vakantie een keer een film te hebben geschreven’ die hij nu wil gaan realiseren. Volgens hem is regisseur Will Koopman, die met Gooische Vrouwen 1 en 2 de twee grootste Nederlandse filmhits van de afgelopen decennia maakte, zeer enthousiast over het scenario.

De film vertelt over een oudere man die zijn leven op orde heeft, en een jonge man van wie het leven op de kop komt te staan als zijn moeder overlijdt. Galjaard stelt dat in de film een buurvrouw zit die ’Wendy heel goed zou kunnen spelen’. Ook zou hij de film zelf willen regisseren.