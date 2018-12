Gesprek Derksen en minister van de baan

Derksen zei in november in het tv-programma onder meer dat ’homo’s moeten ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen’. Ook zouden ze volgens hem wat meer zelfspot moeten hebben. Met de hashtag #SorryJohan deelden vele honderden gays en lesbiennes vervolgens hun schrijnende coming out-verhalen. Van Engelshoven steunde de lhbt’ers en noemde het ’pijnlijk hoe achteloos Derksen zijn kwetsende uitspraken doet’.

Derksen reageerde vrijdag in de uitzending en stelde dat hij zichzelf niet homofoob vindt, maar dat hij wel harde grappen over lhbt’ers mag maken. Hij snapt het verwijt niet dat zijn uitlatingen bijdragen aan een negatief klimaat voor lhbt’ers. Hij zei alleen met de minister in debat te willen gaan aan tafel bij Veronica Inside.

Niet de juiste setting

Maar hier past Van Engelshoven voor. Zij laat woensdag via haar woordvoerder weten dit ’niet de juiste setting voor een genuanceerd gesprek te vinden’. Aan tafel bij Veronica Inside worden regelmatig ’grappen’ gemaakt die veel mensen seksistisch en racistisch vinden. Zo haalde Derksen regelmatig uit naar Sylvana Simons.

Van Engelshoven was niet de enige politicus die zich ergerde aan de uitlatingen van Derksen en de weigering excuses aan de lhbt-gemeenschap te maken. Onder meer PvdA, D66 en CDA namen stelling tegen de uitspraken van Derksen. Vicepremier Hugo de Jonge kwalificeerde de uitspraken van Derksen als ’lomp’.