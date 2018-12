Paay: Vlemmix is een slechte verliezer

De Eindhovenaar vindt dat Patricia Paay zijn naam voortdurend door het slijk haalt. Ook civiel-rechterlijk gaat hij tegen Paay een procedure aanspannen. „Ze heeft me gek, gestoord en een stalker genoemd. Nou mogen mensen mij best gek noemen, maar Paay gaat gewoon te ver. Ik heb zakelijk last van die uitlatingen”, aldus Vlemmix.

De twee stonden vorige maand voor de rechter nadat Vlemmix had aangekondigd een sekspop te maken naar het evenbeeld van Paay. De rechter veroordeelde hem tot een schadevergoeding.

„Hoe kan hij zichzelf een succesvolle ondernemer noemen als hij zoveel tijd heeft om met mij bezig te zijn?” laat Paay weten aan RTL Boulevard.

