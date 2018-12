Sean Penn maakt docu over Khashoggi

BBC Turkije meldt dat Penn woensdag bij het consulaat werd gezien terwijl hij aan het filmen was. De Oscar-winnaar werd vergezeld door 10 mensen, waaronder bodyguards en de filmcrew. Sean zou ook de komende tijd nog in de omgeving aan het werk zijn. Het is nog niet bekend waar en wanneer de documentaire vertoond wordt.

Khashoggi werd gedood tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel op 2 oktober. De Turkse president Tayyip Erdogan heeft gezegd dat het bevel tot het doden van Khashoggi, een verklaard criticus van het Saoedische regime, afkomstig was van het hoogste niveau van de Saoedische regering. Saoedi-Arabië heeft steeds gezegd dat de kroonprins geen voorafgaande kennis had van de moord.