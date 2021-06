René Le Blanc wil eigen soap

„Ik heb genoeg te melden”, zegt René aan Lex Gaarthuis in De 10 Van op Radio 10. „Ik Geloof In Mij werd al de René Le Blanc Show genoemd. Daar kan ik niet veel aan doen, dat ligt er maar helemaal aan hoe de programmamakers het gefilmde materiaal gebruiken en monteren.”

René is nu in gesprek met SBS6 over een eventuele eigen serie. „Maar ook met een paar productiemaatschappijen die zeiden: goh René, zou je er voor openstaan om te praten over een realityserie die alleen gaat over jouw leven? Dus daar gaan we nu naar kijken.”