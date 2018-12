Robbie Williams wil optreden met Take That

De 44-jarige zanger lijkt het erg leuk om weer eens met zijn oud-collega’s van Take That op te treden. „Zolang onze gezondheid het toelaat, ben ik er zeker van dat er een moment komt dat we weer met zijn allen samen zijn”, reageert Robbie in gesprek met Magic Radio.

„Misschien kunnen we Jason ook wel strikken, wie weet? Het is even afwachten, maar ik ben er zeker van dat het ooit gaat gebeuren. We zullen weer samen optreden. De jongen zijn volgend jaar aan het touren en ik zelf ook. Als we toevallig bij elkaar in de buurt zijn, zorg ik dat ik een microfoon voor hen heb. En die hebben zij vast ook een voor mij.”

Het wordt dus hoog tijd dat de mannen eens elkaar in gesprek gaan. Want hoewel het er eerder naar uit zag dat Gary Barlow, Howard Donald en Mark Owen geen behoefte hadden aan het gezelschap van Robbie, lieten zij onlangs nog weten dat daar helemaal geen sprake van was „Het deed pijn dat hij in de media vertelde dat hij niet gevraagd was. We vragen altijd iedereen en dan is het maar net wie mee wil doen. We plannen zoiets nooit lang van tevoren, het komt gewoon op een moment naar voren”, liet het drietal eind november aan RTL Boulevard weten.