Margrethe viert kerst op Marselisborg

Marselisborg Slot neemt een speciale plek in in het hart van de koningin, die het kasteel in 1967 als huwelijkscadeau kreeg van haar vader koning Frederik IX. Margrethe brengt jaarlijks een deel van de paas- en zomervakantie door in Marselisborg en met grote regelmaat ook de kerst. Het kasteel is vernoemd naar de zeventiende-eeuwse Nederlandse koopman George Marselis, die in die tijd goede zaken deed aan het Deense hof van koning Christian IV.

Vlak voor de jaarwisseling verkast Margrethe naar Fredensborg Slot, waar ze dit jaar in een breuk met traditie haar nieuwjaarstoespraak zal houden. Gebruikelijk is om dit te doen in Kopenhagen, vanuit het paleizencomplex Amalienborg maar daar zijn werkzaamheden aan de gang waardoor de vorstin moet uitwijken naar haar residentie buiten de hoofdstad.